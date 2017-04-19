Видаль, Левандовски и Тиаго ворвались в судейскую и оскорбили арбитров после матча с «Реалом»

Игроки «Баварии» Артуро Видаль, Роберт Левандовски и Тиаго Алькантара после четвертьфинального матча Лиги чемпионов против (4:2) ворвались в судейскую комнату.

По информации источника, игроки вбежали в раздевалку судей и оскорбили арбитров. Отмечается, что футболистов вывела полиция, чтобы предотвратить конфликт.

После матча возникло много споров по поводу решения судей об удалении Видаля и гола Роналду из офсайда.

Судья выкинул «Баварию» из ЛЧ