Видаль, Левандовски и Тиаго ворвались в судейскую и оскорбили арбитров после матча с «Реалом»
Игроки «Баварии» Артуро Видаль, Роберт Левандовски и Тиаго Алькантара после четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Реала» (4:2) ворвались в судейскую комнату.
По информации источника, игроки вбежали в раздевалку судей и оскорбили арбитров. Отмечается, что футболистов вывела полиция, чтобы предотвратить конфликт.
После матча возникло много споров по поводу решения судей об удалении Видаля и гола Роналду из офсайда.
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