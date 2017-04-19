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    Видаль, Левандовски и Тиаго ворвались в судейскую и оскорбили арбитров после матча с «Реалом»

    Теги Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов происшествия судьи Артуро Видаль Роберт Левандовски Тиаго Алькантара

    Игроки «Баварии» Артуро Видаль, Роберт Левандовски и Тиаго Алькантара после четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Реала» (4:2) ворвались в судейскую комнату.

    По информации источника, игроки вбежали в раздевалку судей и оскорбили арбитров. Отмечается, что футболистов вывела полиция, чтобы предотвратить конфликт.

    После матча возникло много споров по поводу решения судей об удалении Видаля и гола Роналду из офсайда.

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