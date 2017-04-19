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    Зинедин Зидан: «Когда нужно, Роналду всегда нас спасает»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Лига чемпионов Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Баварией» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (первая игра – 2:1) прокомментировал поведение болельщиков мадридского клуба, освистывавших автора хет-трика форварда испанцев Криштиану Роналду.

    «Сегодня он показал, что всегда выручает в ключевой момент. Он решает судьбу матчей. Когда нужно, он всегда нас спасает. Это уникальный футболист. Мы рады за него и за команду, а также за тех, кто поддерживал нас на «Бернабеу».

    Криштиану хотел, чтобы его заменили (при счете 3:2 – прим. Sports.ru), но у Крооса возникли проблемы», – сказал Зидан.

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