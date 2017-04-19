Журналист As и Sky Sports Гильем Балаге, написавший биографическую книгу о форварде Криштиану Роналду, отметил причину преображения португальца.

В четвертьфинальных матчах с «Баварией» Роналду забил 5 голов, причем в ответной игре он оформил идеальный хет-трик, забив головой и обеими ногами.

«Роналду снова показал, почему он лучшая девятка в мире.

Но сейчас мы видим уже нового Криштиану: у него новый тренировочный план. Он больше отдыхает и проявляет себя в больших матчах», – написал Балаге в твиттере.

Криштиану Роналду – легенда. Доказываем на цифрах