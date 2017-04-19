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    Автор биографии Роналду: «Новый Криштиану больше отдыхает и проявляет себя в больших матчах»

    Теги Бавария Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов Гильем Балаге

    Журналист As и Sky Sports Гильем Балаге, написавший биографическую книгу о форварде «Реала» Криштиану Роналду, отметил причину преображения португальца.

    В четвертьфинальных матчах с «Баварией» Роналду забил 5 голов, причем в ответной игре он оформил идеальный хет-трик, забив головой и обеими ногами. 

    «Роналду снова показал, почему он лучшая девятка в мире. 

    Но сейчас мы видим уже нового Криштиану: у него новый тренировочный план. Он больше отдыхает и проявляет себя в больших матчах», – написал Балаге в твиттере. 

    Криштиану Роналду – легенда. Доказываем на цифрах

     

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