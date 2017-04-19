«Реал» – первая команда в истории, которая дошла до полуфинала ЛЧ в 7-й раз подряд

«Реал» преодолел барьер 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей «Баварию».

В Германии «Реал» одержал победу со счетом 2:1, а в Испании добился успеха 4:2 по итогам дополнительного времени.

«Реал» установил рекорд Лиги чемпионов, выйдя в полуфинал турнира в седьмой раз подряд. Добавим, мадридцы в итоге выигрывали титул за этот промежуток времени дважды – в 2014 и 2016 годах.

Предыдущее лучшие достижение принадлежало «Барселоне», которая на протяжении шести лет неизменно играла в полуфинале Лиги чемпионов. Это происходило с сезона-2007/08 до сезона 2012/13.