Максим Митрофанов: «Высказавшись о Луческу, Трабукки нанес репутационный ущерб самому себе»
Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов оценил высказывание агента Марко Трабукки о главном тренере питерского клуба Мирче Луческу.
«Высказавшись подобным образом, Марко Трабукки в первую очередь нанес репутационный ущерб самому себе. Думаю, что ему следует в следующий раз выбирать более достойную и уважительную форму для изложения своих мыслей.
Луческу свой профессиональный и тренерский статус давно подтвердил на международной арене, а вот к Траббуки после таких высказываний у футбольного сообщества наверняка возникнут вопросы как в человеческом, так и профессиональном плане», — сказал Митрофанов.
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