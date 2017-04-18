Защитник Даниэл Алвес поделился мыслями в преддверии второй игры с «Барселоной» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Я полон эмоций по поводу возвращения на . Думаю, шансы на выход в следующую стадию – 60 на 40 в пользу «Юве».

Надо проявить должное уважение. Но мы понимаем, что на «Камп Ноу» всегда сложно играть. Хотим забить голы, а не только думать об обороне. Мы настроены доставить «Барсе» проблемы. Гол сыграет очень важную роль в этом противостоянии.

Я все еще болельщик «Барсы». Но карьера потребовала от меня перейти в другое место. Сейчас храню «Барсу» в специальном уголке в своем сердце. Но это в какой-то момент надо отделять от профессиональных качеств», – сказал бразилец.

В первом матче «Ювентус» добился победы со счетом 3:0.