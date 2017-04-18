Икер Касильяс: «В отдельном матче «Реал» опаснее «Барселоны»
Вратарь «Порту» Икер Касильяс высказался об игре «Реал» – «Барселона», которая состоится в воскресенье.
«В одном отдельном матче «Реал» наносит сопернику гораздо больший урон, чем «Барселона». Надеюсь, мадридская команда победит и в чуть большей степени обеспечит себе чемпионство. «Реал» это заслужил», – поделился мыслями футболист.
Вратарь выступал за «Реал» с начала своей карьеры до лета 2015 года.
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