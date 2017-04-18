Вратарь «Порту» Икер Касильяс высказался об игре «Реал» – «Барселона», которая состоится в воскресенье.

«В одном отдельном матче «Реал» наносит сопернику гораздо больший урон, чем . Надеюсь, мадридская команда победит и в чуть большей степени обеспечит себе чемпионство. «Реал» это заслужил», – поделился мыслями футболист.

Вратарь выступал за «Реал» с начала своей карьеры до лета 2015 года.