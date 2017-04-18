Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер поддержал главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера и заявил, что полузащитник Нголо Канте летом хотел перейти из «Лестера» в , а не в «Челси».

«Когда я вижу, как разрушается репутация , я задаюсь вопросом: зачем ему это делать самому? Он один из величайших тренеров в английском футболе, он рядом с Шенкли, Пэйсли, Фергюсоном и Николсоном. Он заслуживает уважения и признания и, без сомнения, его получит, когда покинет «Арсенал».

Сейчас, правда, он получает не так много уважения. Его убивают. В каком-то роде все, что он сделал – не только то, где он взял «Арсенал» и куда его довел, но и футбол, в который он всегда играл – все это испорчено. Так не должно быть, и именно поэтому мне интересно, какого черта он делает. Но я знаю, что он делает. Все тренеры должны верить в себя, у великих даже проявляется высокомерие и непоколебимое ощущение своей правоты.

Венгер будет верить, что может изменить ситуацию. Он знает, что его сезон был уничтожен неудачными травмами и неудачным руководством сверху, а ключевым игрокам позволили слишком сильно приблизиться к истечению сроков контрактов. Это и привело к таким проблемам и неопределенности. Венгер знает, что не удалось летом подписать и переподписать нужных игроков. И это им дорого обошлось.

Я достоверно знаю, что Канте хотел перейти в «Арсенал», тоже хотел его пригласить, но трансфера не состоялось. Я не говорю, что это случилось из-за зарплаты Канте, но это случилось из-за его зарплаты. Теперь это выглядит немного глупо, не правда ли? С ним, с Санчесом и , которые подписали бы контракты и играли бы важную роль в создании отличной атмосферы в команде, все выглядело бы совсем по-другому. И Венгер это знает.

Я знаю таких тренеров. Когда что-то идет не так, они не думают, что могли это исправить, они это знают. Я работал с Жераром Улье и Рафой Бенитесом. Так же было и с Грэмом Сунессом.

Все так же идет и с Венгером. Я даже не спорю, что летом он должен уйти. Конечно, должен. Но тренер с его результатами – и не забывайте, что он изменил английский футбол – должен быть так же уважаем, как Ферги в «Юнайтед». Он не должен этим рисковать.

Но Венгер не думает об этом. Он будет думать, что попытается выиграть все оставшиеся матчи и все изменится. Я знаю, что он хочет остаться еще на один сезон. Я думаю, что это очень вероятно, но всему нужно кардинально измениться, если он не хочет повторить этот сезон. Это печальный конец такой карьеры», – написал Фаулер в своей колонке для Mirror.