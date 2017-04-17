Перес сообщил Зидану о том, что он останется главным тренером «Реала» в следующем сезоне

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжит работу с командой в следующем сезоне.

Президент королевского клуба Флорентино Перес заверил французского специалиста, что он останется на своем посту в независимости от результатов в концовке сезона.

Действующий контракт мадридцев с тренером рассчитан до июня 2018 года, пока стороны не начинали переговоры о его продлении.

Зидан уже некоторое время занимается вопросами следующего сезона. В частности, вопросами возможных летних трансферов и предсезонных матчей в межсезонье.