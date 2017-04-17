Итальянский футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал информацию о том, что его соотечественник главный тренер «Спартака» по окончании сезона может возглавить «Рому».

«Да, я читал, что он может уйти в Италию. Но думаю, что ему хорошо здесь и он захочет остаться.

Переговоры о продлении контракта не ведутся. Пройдут после окончания чемпионата, после решения задачи – чемпионства», – сказал Трабукки.