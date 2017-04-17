Марко Трабукки: «Переговоры «Спартака» о продлении контракта с Каррерой пройдут после решения задачи – чемпионства»
Итальянский футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал информацию о том, что его соотечественник главный тренер «Спартака» Массимо Каррера по окончании сезона может возглавить «Рому».
«Да, я читал, что он может уйти в Италию. Но думаю, что ему хорошо здесь и он захочет остаться.
Переговоры о продлении контракта не ведутся. Пройдут после окончания чемпионата, после решения задачи – чемпионства», – сказал Трабукки.
Опрос
Вы хотите, чтобы «Спартак» стал чемпионом?
39644 голосa 36
- Да78%
- Нет22%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.