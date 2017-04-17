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    Марко Трабукки: «Переговоры «Спартака» о продлении контракта с Каррерой пройдут после решения задачи – чемпионства»

    Теги Спартак Рома Премьер-лига Россия серия А Италия Марко Трабукки Массимо Каррера

    Итальянский футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал информацию о том, что его соотечественник главный тренер «Спартака» Массимо Каррера по окончании сезона может возглавить «Рому».

    «Да, я читал, что он может уйти в Италию. Но думаю, что ему хорошо здесь и он захочет остаться.

    Переговоры о продлении контракта не ведутся. Пройдут после окончания чемпионата, после решения задачи – чемпионства», – сказал Трабукки.

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