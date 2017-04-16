Дзюба и Промес – лучшие игроки матча «Спартак» – «Зенит» по мнению болельщиков. Проголосуйте и вы

В рамках 23 тура РФПЛ московский «Спартак» обыграл санкт-петербургский «Зенит» и стал на еще один шаг ближе к титулу чемпиона страны! Тем временем пользователи приложений Scores & Video и Sports.ru и выбирают лучшего и худшего игроков матча.

На данный момент в голосовании лидируют нападающий «Зенита» Артем Дзюба и полузащитник «Спартака» Куинси Промес. За них проголосовали 53% пользователей.

Согласны ли вы? Для того, чтобы поучаствовать в голосовании, перейдите на страницу матча в приложении и сделайте ваш выбор.

Кстати, в Scores & Video вы также найдете видео всех голов и обзор сегодняшнего матча. Срочно скачивать!

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