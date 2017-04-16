Тренер «Челси» Антонио Конте после матча с (0:2) высказался по поводу того, что хавбек хозяев Андер Эррера, возможно, сыграл рукой в голевой атаке.

«В игре с «Борнмутом» мы пропустили в такой же ситуации. В матче с «Кристал Пэлас» была очевидная рука в штрафной соперника. В игре со в наши ворота поставили очень сомнительный пенальти. Но это не важно.

Для нас важно найти правильный выход из ситуации. Но судейское решение сыграло не в пользу . Нам не повезло», – дал комментарии итальянец.

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