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    Президента клуба из Туниса пожизненно отстранили от футбола за то, что он напал на судью и ущипнул его за ягодицу

    Теги дисквалификации происшествия судьи Этуаль дю Сахель высшая лига Тунис Сфаксьен

    Федерация футбола Туниса вынесла решение о пожизненной дисквалификации президента клуба «Сфаксьен» Монсефа Хемакхема.

    Поводом для отстранения Хемакхема от футбола стало его поведение во время матча чемпионата страны против «Этуаль дю Сахель» (3:2) 1 марта.

    Хемакхем напал на судью, укусил его за ухо, а затем ущипнул за ягодицу.

    «Я дважды ущипнул лайнсмена за зад, чтобы подбодрить его, ведь он проиграл матч.

    Мы решили отстаивать свои права зубами и пальцами. Мы получили свое», – заявил после игры президент «Сфаксьена».

    Хемакхемтакже был оштрафован на 12900 долларов.

    Таблица чемпионата Туниса

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