«Реал» готов продать Хамеса за 35 млн евро, «МЮ» и «Ливерпуль» – главные претенденты

Этим летом хочет продать полузащитника Хамеса Родригеса, на него уже претендуют «Манчестер Юнайтед» и . Об этом сообщил журналист Sky Sports и As Гильем Балаге.

«Реал» планирует продать его, сумма сделки составит около 35 миллионов евро.

и «Ливерпуль» хотят приобрести Хамеса. Но я думаю, что у «Юнайтед» есть преимущество, если дело дойдет до этих двух клубов, ведь его агент – Жорже Мендеш.

Еще есть вариант с Италией. Единственное, что можно гарантировать на этом этапе, – «Реал» хочет, чтобы Хамес ушел. Они рассматривают варианты», – сказал Балаге.