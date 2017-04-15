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    «Реал» готов продать Хамеса за 35 млн евро, «МЮ» и «Ливерпуль» – главные претенденты

    Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия примера Испания возможные трансферы Жорже Мендеш Хамес Родригес Гильем Балаге

    Этим летом «Реал» хочет продать полузащитника Хамеса Родригеса, на него уже претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Об этом сообщил журналист Sky Sports и As Гильем Балаге.

    «Реал» планирует продать его, сумма сделки составит около 35 миллионов евро.

    «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» хотят приобрести Хамеса. Но я думаю, что у «Юнайтед» есть преимущество, если дело дойдет до этих двух клубов, ведь его агент – Жорже Мендеш.

    Еще есть вариант с Италией. Единственное, что можно гарантировать на этом этапе, – «Реал» хочет, чтобы Хамес ушел. Они рассматривают варианты», – сказал Балаге.

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