Марсело: «Критики Роналду просто ему завидуют»
Защитник «Реала» Марсело после победы над «Баварией» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов отметил игру Криштиану Роналду, оформившего дубль.
«Я думаю, у критиков Роналду какие-то проблемы, наверное, это зависть.
Не могу понять, что не так с этими людьми, Криштиану усердно работает и помогает команде.
Должно быть это зависть. Просто посмотрите на его статистику, а ведь он продолжает давать результат.
Он рад, что забивает, но еще больше он доволен сегодняшним результатом», – сказал Марсело.
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