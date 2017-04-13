Защитник Марсело после победы над «Баварией» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов отметил игру , оформившего дубль.

«Я думаю, у критиков Роналду какие-то проблемы, наверное, это зависть.

Не могу понять, что не так с этими людьми, Криштиану усердно работает и помогает команде.

Должно быть это зависть. Просто посмотрите на его статистику, а ведь он продолжает давать результат.

Он рад, что забивает, но еще больше он доволен сегодняшним результатом», – сказал .

Криштиану Роналду – легенда. Доказываем на цифрах