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    Марсело: «Критики Роналду просто ему завидуют»

    Теги Бавария Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов Марсело

    Защитник «Реала» Марсело после победы над «Баварией» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов отметил игру Криштиану Роналду, оформившего дубль.

    «Я думаю, у критиков Роналду какие-то проблемы, наверное, это зависть.

    Не могу понять, что не так с этими людьми, Криштиану усердно работает и помогает команде.

    Должно быть это зависть. Просто посмотрите на его статистику, а ведь он продолжает давать результат.

    Он рад, что забивает, но еще больше он доволен сегодняшним результатом», – сказал Марсело.

    Криштиану Роналду – легенда. Доказываем на цифрах

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