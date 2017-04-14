Тренер Массимилиано Аллегри в преддверии игры с «Пескарой» поделился мыслями о серии А и Лиге чемпионов.

«В футболе ближайший матч всегда наиболее важен. Есть такие игры, в которых с легкостью можно оступиться, если не подойти с правильным настроем.

любит атаковать. Эта команда завтра будет биться. Матч не получится легким для нас.

Играть в три часа дня – это нечто иное по сравнению с вечерним временем. Вследствие жары не получится носиться за каждым мячом. Нужно играть очень точно в техническом плане.

Нето начнет матч в воротах. Бардзальи сыграет в обороне. Вторым центральным будет либо Бенатия, либо Ругани. Хедира получит отдых. Игуаин, Дибала и составят линию нападения.

Я пока не решил, кого выпустить справа. Может выйти , может сыграть Лемина. Кин хорошо работает в Виново, но пока он не тренируется с первой командой.

Нельзя витать в облаках после победы над «Барселоной». Во вторник «Ювентус» хорошо сыграл. Но нужно будет провести ответный матч еще лучше.

Хорошее настроение после первой игры – это нормально. Но нельзя терять голову. Сила любой команды заключается в том, чтобы оставаться уравновешенными и сосредотачиваться на ближайшем матче.

Дибала заслуживает множества похвал. Он вывел свою игру на следующий уровень. Я уверен, что в ближайшие годы имя Пауло может стать в ряд звезд футбола вместе с такими, как Неймар», – сказал итальянец.

«Барселону» снова разнесли