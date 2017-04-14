Мирча Луческу: «Если «Зенит» отправит меня в отставку, я приму это решение спокойно»
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал возможность отставки в случае поражения от «Спартака» в матче 23-го тура чемпионата России.
«Сейчас дела у команды идут не хуже, чем в прошлом году. Предлагаю вспомнить, скольких игроков мы потеряли перед сезоном.
Сейчас я думаю о предстоящем матче со «Спартаком», про остальное – потом. Если такое решение (об отставке) примут (руководство), то приму его спокойно», – сказал Луческу.
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