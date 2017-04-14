Главный тренер Мирча Луческу прокомментировал появившуюся информацию о конфликте с полузащитником .

«Нет никакого конфликта, какой может быть конфликт между игроком и тренером? На этой неделе Шатов очень хорошо выглядел, это положительный аспект.

Самое важное, чтобы у него не было болевых ощущений и травм. Плюс команда не должна зависеть от одного игрока.

«Зенит» должен быть сплоченным коллективом, который решает большие задачи. Чемпионат длинный, все выигрываем, все проигрываем.

Главное, чтобы футболисты знали именно свою роль и профессионально подходили к подготовке матчам», – отметил Луческу.

Шатов против Луческу. Что происходит в «Зените»?