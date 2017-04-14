Мирча Луческу: «У меня нет никакого конфликта с Шатовым»
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал появившуюся информацию о конфликте с полузащитником Олегом Шатовым.
«Нет никакого конфликта, какой может быть конфликт между игроком и тренером? На этой неделе Шатов очень хорошо выглядел, это положительный аспект.
Самое важное, чтобы у него не было болевых ощущений и травм. Плюс команда не должна зависеть от одного игрока.
«Зенит» должен быть сплоченным коллективом, который решает большие задачи. Чемпионат длинный, все выигрываем, все проигрываем.
Главное, чтобы футболисты знали именно свою роль и профессионально подходили к подготовке матчам», – отметил Луческу.
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