Суд отклонил апелляцию Кокорина по делу о лишении водительских прав

Апелляция нападающего Александра Кокорина по делу о лишении водительских прав была отклонена.

Тверской суд Москвы подтвердил законность лишения футболиста прав на четыре месяца.

Напомним, в ночь на 26 февраля в районе дома № 5 на Страстном бульваре инспектор ДПС за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль «Бентли», за рулем которого находился Кокорин.

На игрока был составлен административный протокол за выезд на встречную полосу. В пресс-службе столичной полиции сообщили, что Кокорин ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения.

Адвокат Кокорина заявил, что тот выехал на встречную полосу из-за стертой разметки

Что опять случилось с Кокориным