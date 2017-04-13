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    Суд отклонил апелляцию Кокорина по делу о лишении водительских прав

    Теги Зенит Премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин

    Апелляция нападающего «Зенита» Александра Кокорина по делу о лишении водительских прав была отклонена.

    Тверской суд Москвы подтвердил законность лишения футболиста прав на четыре месяца.

    Напомним, в ночь на 26 февраля в районе дома № 5 на Страстном бульваре инспектор ДПС за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль «Бентли», за рулем которого находился Кокорин.

    На игрока был составлен административный протокол за выезд на встречную полосу. В пресс-службе столичной полиции сообщили, что Кокорин ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения.

    Адвокат Кокорина заявил, что тот выехал на встречную полосу из-за стертой разметки

    Что опять случилось с Кокориным

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