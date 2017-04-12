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    Константин Генич: «Почему не буду комментировать матч «Спартак» – «Зенит»? Тут дело не в «Спартаке»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия телевидение Константин Генич

    Комментатор Константин Генич рассказал, почему не получил назначение на матч 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

    «Вась (главный редактор «Р-Спорт» Василий Конов – прим. Sports.ru), ты же понимаешь кто у нас теперь решения принимает. Плюс я работал матч с ЦСКА, а там «Зениту»... Не повезло с результатом;)

    Тут вообще не в «Спартаке» дело. Они-то меня как раз любят))», – написал Генич в твиттере.

    Ранее стало известно, что матч прокомментируют Евгений Савин и Федор Погорелов, а Геннадий Орлов будет экспертом в студии.

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