Комментатор Константин Генич рассказал, почему не получил назначение на матч 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Вась (главный редактор «Р-Спорт» Василий Конов – прим. Sports.ru), ты же понимаешь кто у нас теперь решения принимает. Плюс я работал матч с ЦСКА, а там «Зениту»... Не повезло с результатом;)

Тут вообще не в «Спартаке» дело. Они-то меня как раз любят))», – написал Генич в твиттере.

Ранее стало известно, что матч прокомментируют Евгений Савин и Федор Погорелов, а Геннадий Орлов будет экспертом в студии.