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    Лига чемпионов. 1/4 финала. «Боруссия» Д примет «Монако», «Бавария» против «Реала», «Атлетико» – «Лестер»

    Теги Бавария Боруссия Дортмунд Монако Реал Мадрид Атлетико Лига чемпионов результаты Лестер

    В первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет дома с «Монако», «Бавария» – с «Реалом», а «Атлетико» примет «Лестер».

    Лига чемпионов

    1/4 финала

    Первые матчи

    Боруссия Д Германия – Монако Монако
    Дата проведения
    12 апреля, 19.45, «Сигнал Идуна Парк»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Бавария Германия – Реал Мадрид Испания
    Дата проведения
    12 апреля, 21.45, «Альянц-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Атлетико Испания – Лестер Англия
    Дата проведения
    12 апреля, 21.45, «Висенте Кальдерон»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика Лиги чемпионов

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