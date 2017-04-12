В первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет дома с «Монако», «Бавария» – с «Реалом», а «Атлетико» примет «Лестер».

Лига чемпионов

1/4 финала

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов