Лига чемпионов. 1/4 финала. «Боруссия» Д примет «Монако», «Бавария» против «Реала», «Атлетико» – «Лестер»
В первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет дома с «Монако», «Бавария» – с «Реалом», а «Атлетико» примет «Лестер».
Лига чемпионов
1/4 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 12 апреля, 19.45, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 12 апреля, 21.45, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 12 апреля, 21.45, «Висенте Кальдерон»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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