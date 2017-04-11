53% болельщиков признали Дибалу лучшим игроком матча «Ювентус» – «Барселона», Матье – худший. Поучаствуйте в голосовании и вы
«Ювентус» обыграл «Барселону» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 3:0. Тем временем пользователи приложений Scores & Video и Sports.ru и выбирают лучшего и худшего игроков матча.
На данный момент в голосовании лидирует нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, сделавший дубль. За него проголосовали 53% пользователей.
Согласны ли вы? Для того, чтобы поучаствовать в голосовании, перейдите на страницу матча в приложении и сделайте ваш выбор!
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