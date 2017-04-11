Президент «Урала» Иванов: «Семин – царь и бог, что ли? Я хочу играть 2 мая»
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался против переноса финала Кубка России.
– Я первый раз об этом слышу. Кто вам вообще об этом сказал?
– Тренер «Локомотива» Юрий Семин предложил перенести на 4 мая.
– Мало ли, что он предлагает. Чего, Юрий Павлович – царь и бог, что ли? А я хочу играть 2 мая, – заявил функционер.
«Локомотив» и «Урал» должны были встретится в Сочи 2 мая. Как сообщил президент РФС Виталий Мутко, РФПЛ может перенести финал на 4 мая или 8 мая.
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