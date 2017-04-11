Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Президент «Урала» Иванов: «Семин – царь и бог, что ли? Я хочу играть 2 мая»

    Теги Локомотив Юрий Семин Премьер-лига Россия Кубок России РФПЛ Урал Григорий Иванов календарь

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался против переноса финала Кубка России.

    – Я первый раз об этом слышу. Кто вам вообще об этом сказал?

    – Тренер «Локомотива» Юрий Семин предложил перенести на 4 мая.

    – Мало ли, что он предлагает. Чего, Юрий Павлович – царь и бог, что ли? А я хочу играть 2 мая, – заявил функционер.

    «Локомотив» и «Урал» должны были встретится в Сочи 2 мая. Как сообщил президент РФС Виталий Мутко, РФПЛ может перенести финал на 4 мая или 8 мая.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться