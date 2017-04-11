Президент Григорий Иванов высказался против переноса финала Кубка России.

– Я первый раз об этом слышу. Кто вам вообще об этом сказал?

– Тренер Юрий Семин предложил перенести на 4 мая.

– Мало ли, что он предлагает. Чего, Юрий Павлович – царь и бог, что ли? А я хочу играть 2 мая, – заявил функционер.

«Локомотив» и «Урал» должны были встретится в Сочи 2 мая. Как сообщил президент РФС Виталий Мутко, РФПЛ может перенести финал на 4 мая или 8 мая.