Кавани выдвинул условия для продления контракта с «ПСЖ»

Стали известны условия, при которых форвард Эдинсон Кавани согласен продлить контракт с .

Действующее соглашение 30-летнего уругвайца с парижанами рассчитано до 2019 года, но «ПСЖ» хочет продлить его еще на сезон.

Сообщается, что Кавани готов подписать новый контракт, если в нем не будут прописаны наказания за позднее возвращение в расположение команды после выходных и отпусков, а также будут улучшены условия использования имиджевых прав.

Кроме того, нападающий настаивает на том, чтобы «ПСЖ» оплачивал его налоги в связи с потерей статуса экспата и выделил финансовые средства на реализацию проектов в Сальто – в его малой родине в Уругвае.

Желание «ПСЖ» сохранить Кавани настолько велико, что переговоры с игроком стал вести не спортивный директор Патрик Клюйверт, а лично президент клуба Нассер Аль-Хелайфи.

В 41 матче текущего сезона Кавани забил 42 гола. Рекордсмен «ПСЖ» по этому показателю – Златан Ибрагимович, на счету которого 50 мячей в сезоне-2015/16.