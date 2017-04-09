Полузащитник «Баварии» в шутливой форме прокомментировал эпизод, произошедший по ходу матча 28-го тура бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (4:1).

После замены Франка Рибери главный тренер мюнхенцев обнял и поцеловал французского хавбека.

«Да, я немного ревную. Но в какой-то момент и меня могут поцеловать», – сказал Роббен.

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Карло Анчелотти: «Рибери играл хорошо, и у него был день рождения. Я подумал, что его нужно поцеловать»