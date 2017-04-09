Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Арьен Роббен: «Анчелотти поцеловал Рибери? Я немного ревную»

    Теги Бавария Франк Рибери Карло Анчелотти Арьен Роббен бундеслига Германия

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен в шутливой форме прокомментировал эпизод, произошедший по ходу матча 28-го тура бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (4:1).

    После замены Франка Рибери главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти обнял и поцеловал французского хавбека.

    «Да, я немного ревную. Но в какой-то момент и меня могут поцеловать», – сказал Роббен.

    ВИДЕО

    Карло Анчелотти: «Рибери играл хорошо, и у него был день рождения. Я подумал, что его нужно поцеловать»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться