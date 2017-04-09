Арьен Роббен: «Анчелотти поцеловал Рибери? Я немного ревную»
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен в шутливой форме прокомментировал эпизод, произошедший по ходу матча 28-го тура бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (4:1).
После замены Франка Рибери главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти обнял и поцеловал французского хавбека.
«Да, я немного ревную. Но в какой-то момент и меня могут поцеловать», – сказал Роббен.
Карло Анчелотти: «Рибери играл хорошо, и у него был день рождения. Я подумал, что его нужно поцеловать»
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