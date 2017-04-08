Главный тренер «Анжи» Александр Григорян подвел итоги матча чемпионата России против (1:1), передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

«Для нас сегодня это потеря очков, хотя до матча бы считали 1 очко в Петербурге приобретением. Но матч так сложился, что мы потеряли 2.

Если ты хочешь добиться результата со статусной командой, должен не бояться и верить в свои силы. Но, помимо самоотдачи, есть тактика. Мы угадали состав , хорошо изучили игру, заставили играть их по правому флангу, закрыли все зоны, выиграли большинство подборов. Так бывает, что план на игру срабатывает.

Но «Зенит» перехватил инициативу, это, помимо психологии, высокое мастерство. Меня радует, что мы играли в футбол, эпизодами очень неплохо комбинировали», – сказал Григорян.