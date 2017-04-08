Удобное мобильное приложение по футбольному Fantasy. Наконец-то!

Всем привет. В футбольный Fantasy наконец-то можно играть с телефона. Причем каждый день!

Sports.ru продолжает развивать ежедневный футбольный фэнтези Kixx – мы сделали для вас удобное мобильное приложение, где вы можете собирать команды и делать необходимые замены прямо на ходу. В апреле много классных матчей, и сейчас отличный момент, чтобы начать играть в Kixx и соревноваться со своими друзьями и другими болельщиками.

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Собирайте команды на матчи Лиги Чемпионов, АПЛ, Серии А, Ла Лиги, РФПЛ и других футбольных турниров. Мы постараемся обеспечить широкий выбор турниров и форматов, заходите каждый день.

Что такое Kixx?

Вы собираете команды из действующих футболистов и соревнуетесь с другими участниками на основе реальных игровых событий матчей – голы, передачи, сэйвы вратарей и т.д. Kixx быстрее и динамичнее других фэнтези: мы проводим турниры каждый день по отдельным матчам или целым турам различных чемпионатов.

Кроме того, Kixx за разнообразие: поводом для нового турнира может стать любое интересное событие, от матчей РФПЛ до классического противостояния «Барселоны» и «Реала».

Как начать играть?

Выберите понравившийся турнир на главной и нажмите «Играть». В зависимости от формата вам нужно собрать команду из 11, 8 или 5 футболистов. Соберите команду, сохраните ее и зарегистрируйтесь через электронную почту или аккаунт в социальной сети. Так вы сможете участвовать в разных лигах, копить игровой опыт и игровую валюту, следить за своей статистикой и другими игроками.

Как здесь выиграть?

В игре существуют турниры для новичков, а также лиги для опытных пользователей.

Побеждает та команда, чьи игроки сделали больше всего результативных действий во время реальных футбольных матчей.

Для удобства мы также сделали версию для компьютера или ноутбука, где вы можете заниматься сбором и редактированием команды на большом экране.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!