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    Кто забил самый красивый гол сегодняшнего дня? Видео голов всех матчей и чемпионатов – в приложении Scores & Video

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    Пора интереснейших отборочных игр к ЧМ и товарищеских матчей позади – клубный футбол возвращается!

    Уже сегодня были сыграны десятки игр в топ-чемпионатах Европы: «Ливерпуль» обыграл «Эвертон», «Челси» проиграл «Кристал Пэласу», «Шальке» сыграл вничью с «Боруссией Д».

    Посмотреть все результаты, а также видеообзоры сегодняшних матчей и расписание игр воскресенья вы можете в обновленном приложении Scores & Video.

    УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА ANDROID

    УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА iPHONE/iPAD

     Приложение Scores & Video – это:

    – Обновленный матч-центр с функцией просмотра видео голов и опасных моментов.

    – Удобный календарь с перечнем всех матчей и разделением по странам и турнирам.

    – Самая полная статистика всех турниров мира.

    – Возможность добавлять интересующие вас команды, турниры и матчи в «Избранное».

    – Оперативные push-уведомления о всех событиях матча.

    – Прогнозы на исход каждого матча.

    – Текстовые трансляции и онлайн-статистика.

    – Итоговое голосование за «лучшего» и «худшего» игрока.

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

    УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА ANDROID

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