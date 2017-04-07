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    Рафинья Алькантара выбыл на 4 месяца

    Теги Барселона примера Испания травмы Рафинья Алькантара

    Стали известны сроки восстановления полузащитника «Барселоны» Рафиньи Алькантары.

    Игрок прошел углубленное медобследование, которое выявило у него разрыв мениска, хотя изначально подозревалось, что это всего лишь растяжение. В связи с этим ему понадобилась операция, которая прошла сегодня. При этом футболист повредил то же колено, с которым у него были схожие проблемы полтора года назад.

    Рафинья пропустит 4 месяца – таким образом, сезон для него завершен. Изучить подробную статистику Рафиньи можно здесь.

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