Рафинья Алькантара выбыл на 4 месяца

Стали известны сроки восстановления полузащитника «Барселоны» .

Игрок прошел углубленное медобследование, которое выявило у него разрыв мениска, хотя изначально подозревалось, что это всего лишь растяжение. В связи с этим ему понадобилась операция, которая прошла сегодня. При этом футболист повредил то же колено, с которым у него были схожие проблемы полтора года назад.

Рафинья пропустит 4 месяца – таким образом, сезон для него завершен. Изучить подробную статистику Рафиньи можно здесь.