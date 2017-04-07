Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Интер» ведет переговоры со Спаллетти

    Теги Интер Рома Лучано Спаллетти серия А Италия отставки

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти по окончании сезона может возглавить «Интер».

    Сообщается, что руководство миланского клуба уже провело соответствующие переговоры с 58-летним специалистом, чей контракт с римлянами заканчивается ближайшим летом.

    В ходе переговоров Спаллетти заявил, что если ему не удастся выиграть с «Ромой» скудетто, его уход из клуба будет правильным решением.

    «Интер» обратился к кандидатуре экс-тренера «Зенита» после того, как Антонио Конте решил остаться в «Челси».

    Ранее Спаллетти связывали с возможным назначением в «Ювентус» и «Тоттенхэм».

    После 30 туров «Рома» занимает в таблице серии А 2-е место, отставая от «Ювентуса» на 6 очков.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться