«Интер» ведет переговоры со Спаллетти

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти по окончании сезона может возглавить .

Сообщается, что руководство миланского клуба уже провело соответствующие переговоры с 58-летним специалистом, чей контракт с римлянами заканчивается ближайшим летом.

В ходе переговоров Спаллетти заявил, что если ему не удастся выиграть с «Ромой» скудетто, его уход из клуба будет правильным решением.

«Интер» обратился к кандидатуре экс-тренера «Зенита» после того, как Антонио Конте решил остаться в «Челси».

Ранее Спаллетти связывали с возможным назначением в «Ювентус» и «Тоттенхэм».

После 30 туров «Рома» занимает в таблице серии А 2-е место, отставая от «Ювентуса» на 6 очков.