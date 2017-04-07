«Интер» ведет переговоры со Спаллетти
Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти по окончании сезона может возглавить «Интер».
Сообщается, что руководство миланского клуба уже провело соответствующие переговоры с 58-летним специалистом, чей контракт с римлянами заканчивается ближайшим летом.
В ходе переговоров Спаллетти заявил, что если ему не удастся выиграть с «Ромой» скудетто, его уход из клуба будет правильным решением.
«Интер» обратился к кандидатуре экс-тренера «Зенита» после того, как Антонио Конте решил остаться в «Челси».
Ранее Спаллетти связывали с возможным назначением в «Ювентус» и «Тоттенхэм».
После 30 туров «Рома» занимает в таблице серии А 2-е место, отставая от «Ювентуса» на 6 очков.
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