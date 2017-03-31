Тренер сборной Аргентины Бауса может быть отправлен в отставку в ближайшие часы
В ближайшие часы состоится заседание исполнительного комитета Ассоциации футбола Аргентины.
Как сообщил журналист Эрнан Кастильо, члены комитета рассмотрят вопрос о том, чтобы освободить Эдгардо Баусу от обязанностей тренера сборной страны. Вопрос будет решаться анонимным голосованием.
Первым кандидатом на то, чтобы сменить Баусу, считается тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли. По информации Кастильо, сам Сампаоли готов возглавить сборную.
Аргентинская команда сейчас занимает пятое место в отборочном турнире ЧМ-2018. Эта позиция дает право сыграть в стыковых матчах с соперником из другой конфедерации.
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