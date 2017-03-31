Тренер сборной Аргентины Бауса может быть отправлен в отставку в ближайшие часы

В ближайшие часы состоится заседание исполнительного комитета Ассоциации футбола Аргентины.

Как сообщил журналист Эрнан Кастильо, члены комитета рассмотрят вопрос о том, чтобы освободить от обязанностей тренера сборной страны. Вопрос будет решаться анонимным голосованием.

Первым кандидатом на то, чтобы сменить Баусу, считается тренер «Севильи» . По информации Кастильо, сам Сампаоли готов возглавить сборную.

Аргентинская команда сейчас занимает пятое место в отборочном турнире ЧМ-2018. Эта позиция дает право сыграть в стыковых матчах с соперником из другой конфедерации.