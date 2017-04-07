Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от домашнего матча РФПЛ со .

– В СМИ стали появляться слухи, что «Зенит» как один из главных конкурентов красно-белых якобы финансово стимулирует каждого следующего соперника москвичей. Вам не предлагали такого рода поддержку?

– Мое мнение: это разговоры в пустоту. Наверное, просто хотят подогреть интерес. Против «Спартака» любая команда всегда играет с особым настроем, тем более сейчас, когда они вышли в лидеры чемпионата. Призываю всех прийти на стадион и поддержать нас. Я уверен в «Уфе», мы победим «Спартак».

— Несмотря на вылет из Кубка, «Уфа» сохраняет хорошие шансы на попадание в еврокубки через чемпионат…

— Как раз матч со «Спартаком» в этом плане и станет очень важным, определяющим. Нужно набирать очки и продолжать дальше бороться за высокие места.

Я бы хотел отметить: мне очень нравится то, что происходит в самой команде, как она стала играть. Такого содержательного футбола мы раньше не показывали, – сказал Газизов.

После 21 тура башкирский клуб занимает в таблице РФПЛ 5-е место.