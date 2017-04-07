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    Шамиль Газизов:  «Уверен в «Уфе». Мы победим «Спартак» и будем бороться за высокие места»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Уфа Шамиль Газизов

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от домашнего матча РФПЛ со «Спартаком».

    – В СМИ стали появляться слухи, что «Зенит» как один из главных конкурентов красно-белых якобы финансово стимулирует каждого следующего соперника москвичей. Вам не предлагали такого рода поддержку?

    – Мое мнение: это разговоры в пустоту. Наверное, просто хотят подогреть интерес. Против «Спартака» любая команда всегда играет с особым настроем, тем более сейчас, когда они вышли в лидеры чемпионата. Призываю всех прийти на стадион и поддержать нас. Я уверен в «Уфе», мы победим «Спартак».

    — Несмотря на вылет из Кубка, «Уфа» сохраняет хорошие шансы на попадание в еврокубки через чемпионат…

    — Как раз матч со «Спартаком» в этом плане и станет очень важным, определяющим. Нужно набирать очки и продолжать дальше бороться за высокие места.

    Я бы хотел отметить: мне очень нравится то, что происходит в самой команде, как она стала играть. Такого содержательного футбола мы раньше не показывали, – сказал Газизов.

    После 21 тура башкирский клуб занимает в таблице РФПЛ 5-е место.

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