Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после игры с (1:2) высказался о моменте, в котором нападающий шипами задел защитника Венсана Компани.

«Я не видел. Обычно решения в таких ситуациях принимает рефери», – дал комментарии каталонец.

Гвардиола хорошо отозвался об игре своей команды.

«Мы создали достаточно моментов, чтобы добиться победы, больше, чем соперник. Конечно, в последние 5-10 минут игра стала более открытой.

Мы очень хорошо давили и много раз отвоевывали мяч. Но соперник забил и одержал победу.

Мы были лучшей командой на поле. Но «Челси» набрал 6 очков в очных встречах, – 0.

Наша игра понравилась мне больше, чем в матче с «Арсеналом». Но мы набрали на очко меньше», – сказал Гвардиола.

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