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    Хосеп Гвардиола: «Мы были лучшей командой на поле. Но «Челси» набрал 6 очков в очных встречах»

    Теги Венсан Компани Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Хосеп Гвардиола Майк Дин Диего Коста

    Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после игры с «Челси» (1:2) высказался о моменте, в котором нападающий Диего Коста шипами задел защитника Венсана Компани.

    «Я не видел. Обычно решения в таких ситуациях принимает рефери», – дал комментарии каталонец.

    Гвардиола хорошо отозвался об игре своей команды.

    «Мы создали достаточно моментов, чтобы добиться победы, больше, чем соперник. Конечно, в последние 5-10 минут игра стала более открытой.

    Мы очень хорошо давили и много раз отвоевывали мяч. Но соперник забил и одержал победу.

    Мы были лучшей командой на поле. Но «Челси» набрал 6 очков в очных встречах, «Манчестер Сити» – 0.

    Наша игра понравилась мне больше, чем в матче с «Арсеналом». Но мы набрали на очко меньше», – сказал Гвардиола.

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