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    «Сьон» вышел в финал Кубка Швейцарии, Митрюшкин отразил 2 послематчевых пенальти

    Теги Базель Сьон Люцерн высшая лига Швейцария Кубок Швейцарии видео Антон Митрюшкин

    «Сьон» обыграл «Люцерн» (0:0, 6:5 пен.) в полуфинале Кубка Швейцарии и вышел в финал турнира.

    Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин не пропустил в основное и дополнительное время матча, а в серии пенальти отразил два удара.

    «Сьон» в 14-й раз в своей истории вышел в финал национального Кубка, при этом команда выиграла все 13 предыдущих финалов.

    Решающая игра, где соперником клуба Митрюшкина станет «Базель», состоится 25 мая.

     

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