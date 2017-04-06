«Сьон» вышел в финал Кубка Швейцарии, Митрюшкин отразил 2 послематчевых пенальти
«Сьон» обыграл «Люцерн» (0:0, 6:5 пен.) в полуфинале Кубка Швейцарии и вышел в финал турнира.
Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин не пропустил в основное и дополнительное время матча, а в серии пенальти отразил два удара.
«Сьон» в 14-й раз в своей истории вышел в финал национального Кубка, при этом команда выиграла все 13 предыдущих финалов.
Решающая игра, где соперником клуба Митрюшкина станет «Базель», состоится 25 мая.
Lendemain de qualification !— FC Sion (@FCSion) 6 апреля 2017 г.
Le magnifique «Aux Armes» des joueurs et du gradin nord hier ! ⚪🔴🏆#FCSFCL #Objectif14ème #HopSion pic.twitter.com/zY4dUpIy8G
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