«Сьон» вышел в финал Кубка Швейцарии, Митрюшкин отразил 2 послематчевых пенальти

обыграл «Люцерн» (0:0, 6:5 пен.) в полуфинале Кубка Швейцарии и вышел в финал турнира.

Российский голкипер «Сьона» не пропустил в основное и дополнительное время матча, а в серии пенальти отразил два удара.

«Сьон» в 14-й раз в своей истории вышел в финал национального Кубка, при этом команда выиграла все 13 предыдущих финалов.

Решающая игра, где соперником клуба Митрюшкина станет , состоится 25 мая.