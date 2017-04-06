Глава Федерации футбола США, член совета ФИФА Сунил Гулати поделился ожиданиями от ЧМ-2018, который пройдет в России.

«Подготовка к турниру движется в правильном направлении, с нетерпением ждем великолепного чемпионата мира.

Конечно, подготовка к таким турнирам, как чемпионаты мира по футболу или Олимпийские игры, не может проходить без трудностей.

Надеюсь, что к моменту первого удара по мячу все будет готово», – сказал Гулати.