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    Глава Федерации футбола США: «С нетерпением ждем великолепного чемпионата мира в России»

    Теги сборная США ФИФА ЧМ-2018 Федерация футбола США

    Глава Федерации футбола США, член совета ФИФА Сунил Гулати поделился ожиданиями от ЧМ-2018, который пройдет в России.

    «Подготовка к турниру движется в правильном направлении, с нетерпением ждем великолепного чемпионата мира.

    Конечно, подготовка к таким турнирам, как чемпионаты мира по футболу или Олимпийские игры, не может проходить без трудностей.

    Надеюсь, что к моменту первого удара по мячу все будет готово», – сказал Гулати.

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