Главный тренер Юрген Клопп подвел итоги матча с «Борнмутом» (2:2), в котором его команда упустила победу в концовке.

«Меня чуть не вырвало после второго гола со стандартного положения. Да и начало игры у нас вышло неудачным.

Миньоле пускался в дриблинг, отдал неточную передачу. На стадионе чувствовалась нервозность. Нам многому нужно научиться. Безусловно, нам необходим опыт.

Замена Коутиньо? Ничего хорошего в том, что ты меняешь своего лучшего игрока, нет. В перерыве Филиппе стало плохо, пришлось его заменить. Сейчас ему получше», – сказал Клопп.