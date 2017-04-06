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    Юрген Клопп: «Меня чуть не вырвало после второго гола «Борнмута»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Рагнар Клаван Филиппе Коутиньо Борнмут

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча с «Борнмутом» (2:2), в котором его команда упустила победу в концовке.

    «Меня чуть не вырвало после второго гола «Борнмута» со стандартного положения. Да и начало игры у нас вышло неудачным.

    Миньоле пускался в дриблинг, Клаван отдал неточную передачу. На стадионе чувствовалась нервозность. Нам многому нужно научиться. Безусловно, нам необходим опыт.

    Замена Коутиньо? Ничего хорошего в том, что ты меняешь своего лучшего игрока, нет. В перерыве Филиппе стало плохо, пришлось его заменить. Сейчас ему получше», – сказал Клопп.

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