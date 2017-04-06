Главный тренер Антонио Конте подвел итоги матча с «Манчестер Сити» (2:1).

«Выгляжу усталым, потому что сегодня я как будто отбегал весь матч на поле со своими игроками, страдал вместе с ними. Но мы должны быть довольны, потому что мы обыграли сильного соперника – лучшую команду в лиге. Думаю, у них великолепный тренер – лучший в мире. Победить в таком важном матче в концовке – это великолепно.

Теперь нам нужно отдохнуть и восстановиться, потому что через два дня у нас очередной матч.

На этом этапе сезона легко быть нервным. Очень сильное давление. Мы проиграли в прошлом матче, хотя и не заслуживали этого.

Мы хорошо на это отреагировали. Мы выглядели сильными и показали, что значит быть хорошей командой. Нелегко играть с таким соперником. Хочу поблагодарить болельщиков, потому что они нас поддерживали.

Осталось 8 матчей, и мы знаем, что может выиграть все восемь, поэтому нам нужно брать 18 очков, чтобы завоевать чемпионство математически.

Думаю, правильно полагать, что мы будем идти до конца. Когда видишь, как побеждают твои соперники, нужно побеждать, чтобы завоевать титул. Это все, что нам нужно делать», – сказал Конте.