Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о поражении от (1:2).

«Для меня честь, что у меня есть такие потрясающие игроки. Мы приехали на и сыграли так, как и хотели, в своем стиле. Я счастливчик, потому что мне довелось тренировать этих парней.

Это вдохновляющий момент в плане будущего. Я настроен оптимистично. Такая игра у нас весь сезон, но в штрафной мы недостаточно хороши. Мы создаем много моментов, чтобы забивать. Это наша проблема. Но мои игроки играют в одном стиле, и это причина, по которой я хочу быть здесь, – помочь с прицелом на годы вперед.

Все, кто смотрят на нас, должны гордиться нашими болельщиками. Мы сделали все», – сказал Гвардиола.