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    Sports.ru

    Sports.ru и Tribuna Digital открывает вакансию менеджера по маркетингу киберспортивных сайта и приложений

    Теги Sports.ru Киберспорт Киберспорт

    Sports.ru и Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих спортивных digital-компаний рунета. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений превышает 10 миллионов человек и постоянно растет. Растет и наша команда: сейчас мы готовы усилить ее менеджером по маркетингу киберспортивного раздела и мобильных приложений о киберспорте.

    От вас:

    – Знание и понимание популярных киберспортивных дисциплин, горячая любовь к ним. Мы ищем киберспортивного гика;

    – Аналитический склад ума, желание и умение работать с цифрами, выдвигать и проверять гипотезы. Способность работать не до обеда, а до победы;

    – Хорошее понимание принципов работы популярных социальных сетей, Twitch, основных маркетинговых инструментов;

    – Опыт работы в маркетинге и user aquisition, а также хороший уровень английского станут существенными преимуществами.

    Для вас:

    – Создание уникальных медийных и сервисных продуктов, креативный коллектив, новые интересные задачи каждый день;

    – Возможность превратить хобби в любимую работу;

    – Индивидуальный график.

    Резюме присылать на jobs@sports.ru с темой «Менеджер по маркетингу. Киберспорт».

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