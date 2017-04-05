Sports.ru и Tribuna Digital открывает вакансию менеджера по маркетингу киберспортивных сайта и приложений

Sports.ru и Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих спортивных digital-компаний рунета. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений превышает 10 миллионов человек и постоянно растет. Растет и наша команда: сейчас мы готовы усилить ее менеджером по маркетингу киберспортивного раздела и мобильных приложений о киберспорте.

От вас:

– Знание и понимание популярных киберспортивных дисциплин, горячая любовь к ним. Мы ищем киберспортивного гика;

– Аналитический склад ума, желание и умение работать с цифрами, выдвигать и проверять гипотезы. Способность работать не до обеда, а до победы;

– Хорошее понимание принципов работы популярных социальных сетей, Twitch, основных маркетинговых инструментов;

– Опыт работы в маркетинге и user aquisition, а также хороший уровень английского станут существенными преимуществами.

Для вас:

– Создание уникальных медийных и сервисных продуктов, креативный коллектив, новые интересные задачи каждый день;

– Возможность превратить хобби в любимую работу;

– Индивидуальный график.

Резюме присылать на jobs@sports.ru с темой «Менеджер по маркетингу. Киберспорт».