Sports.ru и Tribuna Digital открывает вакансию менеджера по маркетингу киберспортивных сайта и приложений
Sports.ru и Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих спортивных digital-компаний рунета. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений превышает 10 миллионов человек и постоянно растет. Растет и наша команда: сейчас мы готовы усилить ее менеджером по маркетингу киберспортивного раздела и мобильных приложений о киберспорте.
От вас:
– Знание и понимание популярных киберспортивных дисциплин, горячая любовь к ним. Мы ищем киберспортивного гика;
– Аналитический склад ума, желание и умение работать с цифрами, выдвигать и проверять гипотезы. Способность работать не до обеда, а до победы;
– Хорошее понимание принципов работы популярных социальных сетей, Twitch, основных маркетинговых инструментов;
– Опыт работы в маркетинге и user aquisition, а также хороший уровень английского станут существенными преимуществами.
Для вас:
– Создание уникальных медийных и сервисных продуктов, креативный коллектив, новые интересные задачи каждый день;
– Возможность превратить хобби в любимую работу;
– Индивидуальный график.
Резюме присылать на jobs@sports.ru с темой «Менеджер по маркетингу. Киберспорт».
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.