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    УЕФА в прошлом сезоне выплатил РФС 6,39 млн евро

    Теги ЦСКА Локомотив Зенит Рубин Лига чемпионов Лига Европы УЕФА бизнес РФС Евро-2016 Краснодар

    УЕФА представил финансовый отчет по итогам сезона-2015/16.

    Доходы союза за этот период составили 4,58 миллиарда евро, расходы – 3,31 миллиарда.

    2,16 миллиарда УЕФА заработал на продаже телевизионных прав, 928 миллионов – на продаже коммерческих прав, 286,5 миллионов – на продаже билетов. В связи с проведением Евро-2016 доходы УЕФА в прошлом сезоне были в два раза больше, чем в сезоне-2014/15.

    РФС в качестве солидарных выплат получил от УЕФА 6,39 миллиона евро. 500 тысяч из них пойдут на развитие инфраструктуры, еще 1,02 выделены в качестве ежегодной платы.

    Выступление «Зенита» и ЦСКА в Лиге чемпионов принесло РФС 600 тысяч евро, а за участие «Рубина», «Краснодара» и «Локомотива» в Лиге Европы футбольный союз получил 481 тысячу.

    Большая часть выделенных УЕФА средств – 3,79 миллиона евро – пойдет на развитие академий команд, которые не принимали участие в еврокубках.

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