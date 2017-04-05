УЕФА в прошлом сезоне выплатил РФС 6,39 млн евро

представил финансовый отчет по итогам сезона-2015/16.

Доходы союза за этот период составили 4,58 миллиарда евро, расходы – 3,31 миллиарда.

2,16 миллиарда УЕФА заработал на продаже телевизионных прав, 928 миллионов – на продаже коммерческих прав, 286,5 миллионов – на продаже билетов. В связи с проведением доходы УЕФА в прошлом сезоне были в два раза больше, чем в сезоне-2014/15.

в качестве солидарных выплат получил от УЕФА 6,39 миллиона евро. 500 тысяч из них пойдут на развитие инфраструктуры, еще 1,02 выделены в качестве ежегодной платы.

Выступление и ЦСКА в Лиге чемпионов принесло РФС 600 тысяч евро, а за участие «Рубина», «Краснодара» и в Лиге Европы футбольный союз получил 481 тысячу.

Большая часть выделенных УЕФА средств – 3,79 миллиона евро – пойдет на развитие академий команд, которые не принимали участие в еврокубках.