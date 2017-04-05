Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением о возможном сокращении числа команд до 14.

«Когда я был в Сочи на матче Россия – Бельгия, то спросил у про увеличение количества команд в РФПЛ. Он мне ответил, что речь сейчас, наоборот, идет о сокращении. В советское время мы пришли к оптимальному количеству команд – 16, мне кажется, это правильное количество.

Но учитывая финансовое положение многих клубов, которые не в состояние тянуть РФПЛ, что тут сделаешь? Если нет возможности содержать клубы, то на 14 могут и не остановиться. Можно РФПЛ и до 12 команд сократить.

Руководители регионов должны думать о развитии футбола. Ведь речь еще и о формировании национальных сборных. Если господин Прядкин поднял этот вопрос, то речь действительно идет о сокращении количества команд. Тем не менее я за то количество, которое есть сейчас.

16 команд оптимально подходят для нашей страны. Есть традиции, которых стоит придерживаться. Это уже вопрос к руководителям регионов – находите средства! У нас много обеспеченных людей в стране», — сказал Симонян.