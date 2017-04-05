Защитник ЦСКА Василий Березуцкий, приостановивший выступление за сборную России, призвал болельщиков снизить ожидания от национальной команды.

«Можно понять и игроков, и болельщиков. У болельщиков, которые часто слушают высказывания ветеранов российского футбола о величии нашей команды, завышенные критерии. К сожалению, слова о том, что мы первые в мире, не соответствуют действительности.

У нас средняя сборная, которая может выиграть у любого, а может и проиграть любому. Все зависит от состояния, в котором мы находимся. Когда команда едет на крупный турнир, все ждут побед. Но почему такие ожидания — непонятно.

В Европе к нашей сборной относятся абсолютно спокойно. Когда ехали на чемпионат Европы, говорили, что Словакию-то мы обыграем, с Англией поборемся и Уэльс тоже должны обыгрывать. В Европе на эту тему думали абсолютно иначе. Там считали, что Россия просто будет бороться за выход из группы, а не уже вышла в плей-офф.

Когда люди думают, что у нас в сборной играют не патриоты — те, кто не хочет приезжать в национальную команду — это большое заблуждение. Каждый, кто приезжает в сборную, хочет играть и является патриотом. Но не всегда все получается. Это спорт, это футбол, так бывает», — сказал Березуцкий.