Главный тренер Жозе Моуринью подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Англии против (1:1).

«Мы забили сегодня два чистых гола, но я говорю это с улыбкой на лице, потому что я не разочарован в лайнсмене. Это было действительно сложное решение, только видеоассистент мог бы помочь в этой ситуации.

Мы давили, давили, давили и в итоге забили. По крайней мере, нам не пришлось переживать поражение.

Я сказал , что он сыграл хорошо, но это случилось из-за того, что действовал на моей стороне поля. Я думал за него и руководил его игрой. Играй он на другой стороне поля, все было бы по-другому, а на таком уровне это невозможно. Он должен прибавлять, а мы должны ему в этом помочь.

Сейчас нам будет гораздо сложнее пробиться в топ-4. Математически все возможно, но это будет зависеть от наших соперников. У нас отличная серия без поражений, но слишком много ничьих на своем поле», – сказал Моуринью.