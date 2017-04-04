Вице-губернатор Краснодарского края, куратор Андрей Коробка заявил, что оснований для прекращения деятельности команды нет.

«Сейчас все обеспокоены последними новостями о клубе. Поэтому хочу внести ясность в ситуацию.

О предполагаемом банкротстве «Кубани» вопрос не стоит. Никаких оснований для прекращения существования клуба нет.

Есть текущие задолженности. Но все платежи последовательно закрываются и будут закрываться», – сказал чиновник.

Ранее сообщилось, что инспекция ФНС подала заявление о банкротстве «Кубани».