Вице-губернатор Коробка: «О банкротстве «Кубани» вопрос не стоит. Клуб не прекратит существование»
Вице-губернатор Краснодарского края, куратор «Кубани» Андрей Коробка заявил, что оснований для прекращения деятельности команды нет.
«Сейчас все обеспокоены последними новостями о клубе. Поэтому хочу внести ясность в ситуацию.
О предполагаемом банкротстве «Кубани» вопрос не стоит. Никаких оснований для прекращения существования клуба нет.
Есть текущие задолженности. Но все платежи последовательно закрываются и будут закрываться», – сказал чиновник.
Ранее сообщилось, что инспекция ФНС подала заявление о банкротстве «Кубани».
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