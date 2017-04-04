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    Вице-губернатор Коробка: «О банкротстве «Кубани» вопрос не стоит. Клуб не прекратит существование»

    Теги Кубань ФНЛ Андрей Коробка

    Вице-губернатор Краснодарского края, куратор «Кубани» Андрей Коробка заявил, что оснований для прекращения деятельности команды нет.

    «Сейчас все обеспокоены последними новостями о клубе. Поэтому хочу внести ясность в ситуацию.

    О предполагаемом банкротстве «Кубани» вопрос не стоит. Никаких оснований для прекращения существования клуба нет.

    Есть текущие задолженности. Но все платежи последовательно закрываются и будут закрываться», – сказал чиновник.

    Ранее сообщилось, что инспекция ФНС подала заявление о банкротстве «Кубани».

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