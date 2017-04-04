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    «Реал» – «Барселона». Класико будет судить Эрнандес Эрнандес

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания судьи Алехандро Эрнандес

    Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес назначен главным судьей матча «Реал» – «Барселона».

    Игра состоится 23 апреля. Матч пройдет в рамках 33-го тура примеры.

    Арбитр в нынешнем сезоне обслуживал игру «Бетис» – «Барселона» (1:1). В том матче не был засчитан гол нападающего каталонской команды Луиса Суареса. Арбитр не заметил, что мяч пересек линию ворот.

    В прошлом сезоне судья обслуживал матч «Барселона» – «Реал» (1:2). В том матче не был засчитан гол полузащитника мадридской команды Гарета Бэйла. Рефери решил, что футболист нарушил правила в верховой борьбе.

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