Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес назначен главным судьей матча «Реал» – «Барселона».

Игра состоится 23 апреля. Матч пройдет в рамках 33-го тура примеры.

Арбитр в нынешнем сезоне обслуживал игру «Бетис» – «Барселона» (1:1). В том матче не был засчитан гол нападающего каталонской команды Луиса Суареса. Арбитр не заметил, что мяч пересек линию ворот.

В прошлом сезоне судья обслуживал матч «Барселона» – «Реал» (1:2). В том матче не был засчитан гол полузащитника мадридской команды Гарета Бэйла. Рефери решил, что футболист нарушил правила в верховой борьбе.