В ФИФА заявили, что полностью доверяют концепции безопасности Кубка конфедераций и , которые пройдут в России.

«Мы глубоко опечалены шокирующим взрывом в России. ФИФА и ее сотрудники выражают искренние соболезнования семьям погибших. Также наши мысли с теми, кто был ранен.

Что касается подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира, то после выбора страны-организатора турнира местные власти начали детальное планирование безопасности.

ФИФА и местный оргкомитет полностью доверяют договоренностям и всеобъемлющей концепции безопасности предстоящих событий», – заявили в пресс-службе ФИФА.