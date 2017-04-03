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    ФИФА: «Полностью доверяем концепции безопасности КК-2017 и ЧМ-2018»

    Теги ФИФА ЧМ-2018 Кубок конфедераций

    В ФИФА заявили, что полностью доверяют концепции безопасности Кубка конфедераций и ЧМ-2018, которые пройдут в России.

    «Мы глубоко опечалены шокирующим взрывом в России. ФИФА и ее сотрудники выражают искренние соболезнования семьям погибших. Также наши мысли с теми, кто был ранен.

    Что касается подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира, то после выбора страны-организатора турнира местные власти начали детальное планирование безопасности.

    ФИФА и местный оргкомитет полностью доверяют договоренностям и всеобъемлющей концепции безопасности предстоящих событий», – заявили в пресс-службе ФИФА.

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