ФИФА: «Полностью доверяем концепции безопасности КК-2017 и ЧМ-2018»
В ФИФА заявили, что полностью доверяют концепции безопасности Кубка конфедераций и ЧМ-2018, которые пройдут в России.
«Мы глубоко опечалены шокирующим взрывом в России. ФИФА и ее сотрудники выражают искренние соболезнования семьям погибших. Также наши мысли с теми, кто был ранен.
Что касается подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира, то после выбора страны-организатора турнира местные власти начали детальное планирование безопасности.
ФИФА и местный оргкомитет полностью доверяют договоренностям и всеобъемлющей концепции безопасности предстоящих событий», – заявили в пресс-службе ФИФА.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.