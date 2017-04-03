Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха рассказал о конфликте с защитником Эльмиром Набиуллиным в молодежной сборной.

– Вы говорили, что столкнулись с отсутствием у тех же старших игроков мотивации игры за молодежную сборную. Вас это шокировало или вы ожидали подобного?

– Я не думал, что менталитет близких по возрасту игроков будет настолько разным. Когда я сказал, что некоторые игроки не хотят играть в молодежке, мне предъявил претензию «Зенит-2». Но если кто-то покажет, где я говорил о нежелании ехать в сборную именно игроков «Зенита-2», я готов публично извиниться. Я приведу вам один пример, а читатели сами сделают выводы.

Отборочный раунд длится год – десять матчей. Мы вызвали футболиста Набиуллина. В ответ на первый вызов пришла справка о том, что он травмирован и не может участвовать в сборе. Мы согласились. В первых двух матчах он не участвовал.

На следующий сбор мы его вызываем, он приезжает, проводит две тренировки и говорит: «Я травмирован, играть не могу». Мы провели обследование: ничего серьезного не обнаружили.

Я как тренер понимаю, что игрок не видит себя в команде. При этом после вызовов в молодежную сборную Набиуллин выходил во всех без исключения матчах за «Рубин» (можете поднять календарь и сопоставить).

Ладно бы он не хотел играть под моим руководством, но после меня в молодежной сборной был другой тренер, и ситуация повторялась. Прошло десять матчей отборочного турнира – Набиуллин не поучаствовал ни в одном.

– Вы сами у него выясняли, зачем он изображал травму?

– По всей видимости, была какая-то неопределенность с контрактом, и он расставил приоритеты. Выбрал клуб, а не сборную. Мне сложно представить аналогичную ситуацию, например, в Германии.

– С Морозовым и были такие же сложности, как с Набиуллиным?

– Там было дело в их текущем функциональном состоянии. Они говорили, что перегружены и находятся не в оптимальных кондициях, – сказал Хомуха.

«В сборной U21 Набиуллин говорил, что травмирован, а потом играл за «Рубин». Чего вы не знали о наших футболистах