Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Дмитрий Хомуха: «За молодежную сборную Набиуллин не играл из-за травм, а потом выходил во всех матчах за «Рубин»

    Теги Спартак Рубин сборная России U-17 сборная России U-21 Премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Хомуха Роман Зобнин Эльмир Набиуллин Григорий Морозов

    Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха рассказал о конфликте с защитником «Рубина» Эльмиром Набиуллиным в молодежной сборной.

    – Вы говорили, что столкнулись с отсутствием у тех же старших игроков мотивации игры за молодежную сборную. Вас это шокировало или вы ожидали подобного?

    – Я не думал, что менталитет близких по возрасту игроков будет настолько разным. Когда я сказал, что некоторые игроки не хотят играть в молодежке, мне предъявил претензию «Зенит-2». Но если кто-то покажет, где я говорил о нежелании ехать в сборную именно игроков «Зенита-2», я готов публично извиниться. Я приведу вам один пример, а читатели сами сделают выводы.

    Отборочный раунд длится год – десять матчей. Мы вызвали футболиста «Рубина» Набиуллина. В ответ на первый вызов пришла справка о том, что он травмирован и не может участвовать в сборе. Мы согласились. В первых двух матчах он не участвовал.

    На следующий сбор мы его вызываем, он приезжает, проводит две тренировки и говорит: «Я травмирован, играть не могу». Мы провели обследование: ничего серьезного не обнаружили.

    Я как тренер понимаю, что игрок не видит себя в команде. При этом после вызовов в молодежную сборную Набиуллин выходил во всех без исключения матчах за «Рубин» (можете поднять календарь и сопоставить).

    Ладно бы он не хотел играть под моим руководством, но после меня в молодежной сборной был другой тренер, и ситуация повторялась. Прошло десять матчей отборочного турнира – Набиуллин не поучаствовал ни в одном.

    – Вы сами у него выясняли, зачем он изображал травму?

    – По всей видимости, была какая-то неопределенность с контрактом, и он расставил приоритеты. Выбрал клуб, а не сборную. Мне сложно представить аналогичную ситуацию, например, в Германии.

    – С Морозовым и Зобниным были такие же сложности, как с Набиуллиным?

    – Там было дело в их текущем функциональном состоянии. Они говорили, что перегружены и находятся не в оптимальных кондициях, – сказал Хомуха.

    «В сборной U21 Набиуллин говорил, что травмирован, а потом играл за «Рубин». Чего вы не знали о наших футболистах

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться