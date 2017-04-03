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    «Спартак» отсудил у «Атлетико Минейро» около 1 млн евро за трансфер Кариоки

    Теги Спартак высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия ФИФА Атлетико Минейро Рафаэл Кариока

    «Атлетико Минейро» выплатил «Спартаку» компенсацию за трансфер полузащитника Рафаэла Кариоки.

    27-летний хавбек в 2014 году перешел в «Атлетико Минейро» на правах аренды, а через год стал полноценным футболистом бразильской команды.

    «Атлетико Минейро» не хотел платить деньги за трансфер Кариоки, но после обращения «Спартака» в ФИФА было вынесено решение о взыскании с бразильцев задолженности в размере около миллиона евро, сообщил источник, близкий к московской команде.

    Подробную статистику выступлений Кариоки смотрите здесь.

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