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    «Реал» забил в 50-м матче подряд, обновив собственный рекорд

    Теги Реал Мадрид примера Испания Алавес рекорды

    «Реал» обыгрывает «Алавес» в матче 29-го тура чемпионата Испании (1:0, перерыв).

    Королевский клуб забил в 50-м матче подряд, обновив свой собственный рекорд испанского футбола.

    Раньше рекорд по количеству проведенных подряд матчей с забитыми голами из 44 игр принадлежал «Барселоне» и был установлен в период с 1942-го по 1944 год.

    В последний раз «Реал» не забивал в полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» 26 апреля 2016 года (0:0).

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