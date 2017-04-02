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    Эден Азар: «Хочу ли я в Испанию? Зачем вы пытаетесь втянуть меня в это дерьмо?»

    Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Эден Азар

    Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.

    – В последние недели много говорят о вашем будущем. Скажите нам: что происходит?

    – Тут не о чем говорить. Я двигаюсь от матча к матчу. Стараюсь играть как можно больше.

    – Вы думаете о переезде в Испанию?

    – Зачем вы хотите втянуть меня в это дерьмо? Нет, мне очень хорошо здесь. Еще есть дела, которые нужно выполнить в этом сезоне. Мой контракт рассчитан до 2020 года. Все в порядке, – сказал Азар.

    Ранее газета Marca сообщала, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попросил «Реал» купить Азара. При этом «Челси» обещал бельгийскому футболисту, что рассмотрит предложение

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