Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.

– В последние недели много говорят о вашем будущем. Скажите нам: что происходит?

– Тут не о чем говорить. Я двигаюсь от матча к матчу. Стараюсь играть как можно больше.

– Вы думаете о переезде в Испанию?

– Зачем вы хотите втянуть меня в это дерьмо? Нет, мне очень хорошо здесь. Еще есть дела, которые нужно выполнить в этом сезоне. Мой контракт рассчитан до 2020 года. Все в порядке, – сказал Азар.

Ранее газета Marca сообщала, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попросил «Реал» купить Азара. При этом «Челси» обещал бельгийскому футболисту, что рассмотрит предложение.